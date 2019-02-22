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Врачи порекомендовали поздравить своих мужчин с 23 февраля сексом

Про стандартные наборы из пены для бритья и носков в качестве подарка на 23 февраля врачи посоветовали забыть. Они рекомендуют женщинам поздравлять своих мужчин сексом.
Врачи порекомендовали поздравить своих мужчин с 23 февраля сексом

Самым лучшим подарком, по мнению врача-уролога Владимира Иванова, станет интимная близость, так как активная сексуальная жизнь повышает уровень гормона счастья и положительно сказывается на настроении и общем состоянии мужчины. Ученый отметил, что занятия любовью снижают также уровень гормонов стресса в организме человека – адреналин и кортизол. Приятным бонусом является не только физическая удовлетворенность, но и повышение самооценки.

Секс способствует снижению артериального давления и является способом предупреждения многих болезней. Например, риск развития хронического простатита у мужчин значительно снижается при активной половой жизни. Также медик отметил, что отношения между возлюбленными значительно укрепляются в этом случае, однако постоянная смена партнеров может спровоцировать появление венерических заболеваний.

Владимир Иванов рассказал и о средней частоте сексуальных контактов людей разного возраста. В совсем молодом возрасте количество половых актов в год достигает 80. Люди от 20 до 60 лет совершают около 55 актов, а старше 60-ти – до 20-ти.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:15

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