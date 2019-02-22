Nissan Leaf возглавил десятку самых популярных электрокаров в 2018 году





Наибольшие предпочтения потребители отдали представителю японского автопрома Nissan Leaf. В минувшем году было приобретено 364,940 тысяч единиц этого электрокара. Второе место заняла Tesla Model S с объемом реализации в 243,200 тысяч единиц. На третьем месте, как и ранее, расположился китайский электрокар BIAC EC-Series, который в прошлом году купили 172,850 автолюбителей. На четвертом и пятом местах оказались автомобили Mitsubishi Outl. PHEV и Chevrolet Volt, в отношении которых сделки купли-продажи были совершены 172, 640 и 171, 670 тысяч раз соответственно.На шестом – десятом местах рейтинга расположились автомобили с меньшими показателями объемов продаж. (Toyota Prius PHEV, Tesla Model 3, BYD Qin PHEV, Renault Zoe и BMW i3).Уже сейчас эксперты делают предварительные прогнозы на 2019 год, согласно которым новые лидерские позиции будут принадлежать Tesla Model 3. Это произойдет в том случае, компания-производитель сможет удовлетворить потребительский спрос на эту модель.