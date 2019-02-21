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Названы три лучших семиместных автомобиля в России

Эксперты анонсировали три лучших семиместных авто в России. Основные критерии оценивания в данном случае - это цена, функциональность, надежность.
Названы три лучших семиместных автомобиля в России

На первом месте разместилась Lada Largus. Главными её преимуществами стала стоимость авто и надёжность. Семиместный вариант Largus получил силовой агрегат на 87 л.с., а также пятиступенчатую механическую трансмиссию. Основным достоинством транспортного средства является возможность использования 92 бензина. Существенным недостатком российской семейной машины является практически полное отсутствие багажного отделения в комплекте с семью посадочными местами.

Экспертами также отмечается Volkswagen Caddy. Если своевременно ухаживать за данной моделью, она станет отличным вариантом для семейства на долгое время. Volkswagen Caddy расценивается дешевле Lada Largus. В свою очередь это оправдывается хорошей надёжностью, а также функциональностью авто.

Третье место досталось Grand C4 Spacetourer. Главной особенностью данной версии является вместительное багажное отделение и три ряда сидений. По ходовым характеристикам, а также надёжности это авто лучше представленных версий. Однако данный автомобиль стоит дороже своих конкурентов.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:42

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