Названы три лучших семиместных автомобиля в России





На первом месте разместилась Lada Largus. Главными её преимуществами стала стоимость авто и надёжность. Семиместный вариант Largus получил силовой агрегат на 87 л.с., а также пятиступенчатую механическую трансмиссию. Основным достоинством транспортного средства является возможность использования 92 бензина. Существенным недостатком российской семейной машины является практически полное отсутствие багажного отделения в комплекте с семью посадочными местами.Экспертами также отмечается Volkswagen Caddy. Если своевременно ухаживать за данной моделью, она станет отличным вариантом для семейства на долгое время. Volkswagen Caddy расценивается дешевле Lada Largus. В свою очередь это оправдывается хорошей надёжностью, а также функциональностью авто.Третье место досталось Grand C4 Spacetourer. Главной особенностью данной версии является вместительное багажное отделение и три ряда сидений. По ходовым характеристикам, а также надёжности это авто лучше представленных версий. Однако данный автомобиль стоит дороже своих конкурентов.