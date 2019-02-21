Компания FAW вывела на тесты обновленный седан с дизайном от Volkswagen
Автогигант из Китая First Automobile Works начал тестировать обновленный седан A50. Модель будет выпускаться совместно с брендом Junpai и получит дизайн от Volkswagen.
Недавно издание Autohome опубликовало шпионские фотографии модернизированного транспортного средства. Изучив снимки, эксперты говорят о том, что внешний дизайн автомобиля практически не претерпит изменений. Иначе обстоят дела с салоном машины. В него разработчики внесли большое количество обновлений. В рейстайлинговом A50 появится видоизмененная передняя панель, которая будет оснащена увеличенным сенсорным дисплеем мультимедийного комплекса и модернизированным блоком управления температурой.
В подкапотном пространстве Junpai A50 разработчики установили атмосферник с объемом 1,5 литра и мощностью 113 лошадиных сил. Функционирует двигатель совместно с пятиступенчатой механической трансмиссией. Производитель обещает, что позднее на потребительском рынке будет представлен еще один вариант автомобиля, который получит турбированный двигатель имеющий силовую мощность в 119 «лошадей».
Недавно издание Autohome опубликовало шпионские фотографии модернизированного транспортного средства. Изучив снимки, эксперты говорят о том, что внешний дизайн автомобиля практически не претерпит изменений. Иначе обстоят дела с салоном машины. В него разработчики внесли большое количество обновлений. В рейстайлинговом A50 появится видоизмененная передняя панель, которая будет оснащена увеличенным сенсорным дисплеем мультимедийного комплекса и модернизированным блоком управления температурой.
В подкапотном пространстве Junpai A50 разработчики установили атмосферник с объемом 1,5 литра и мощностью 113 лошадиных сил. Функционирует двигатель совместно с пятиступенчатой механической трансмиссией. Производитель обещает, что позднее на потребительском рынке будет представлен еще один вариант автомобиля, который получит турбированный двигатель имеющий силовую мощность в 119 «лошадей».
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 21:33