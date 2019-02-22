Lincoln Corsair 2020 года с турбированными моторами может дебютировать на выставке в Нью-Йорке
Автопроизводитель Lincoln может презентовать свой новый кроссовер Corsair 2020 года на выставке в Нью-Йорке. Паркетник обзаведется турбированными моторами семейства EcoBoost. В Сети появились первые снимки американской новинки.
На изображении можно рассмотреть прототип кроссовера Lincoln Corsair 2020, запечатленный в Колорадо. Эксперты полагают, что готовящийся к дебюту автомобиль очень напоминает элегантный Aviator. Такой вывод они сделали, исходя из дизайна новинки, где сходство с внедорожником заметно по наклонной крыше, высокой поясной линии, расположению фар и решетке радиатора.
Автогигант с мировым именем планирует заменить Lincoln MKC в 2021 модельном году. Трансмиссия будет представлена в стандартном варианте с передним приводом. Под капотом разработчики планируют установить бензиновые агрегаты объемом 2,0 и 2,3 литра, мощность которых составит 240 и 279 лошадиных сил соответственно.
Компания-разработчик предложит своим потенциальным покупателям гибридный вариант Lincoln Corsair 2020, однако точной даты выхода новинки на мировые рынки представители автопроизводителя пока не называли.
На изображении можно рассмотреть прототип кроссовера Lincoln Corsair 2020, запечатленный в Колорадо. Эксперты полагают, что готовящийся к дебюту автомобиль очень напоминает элегантный Aviator. Такой вывод они сделали, исходя из дизайна новинки, где сходство с внедорожником заметно по наклонной крыше, высокой поясной линии, расположению фар и решетке радиатора.
Автогигант с мировым именем планирует заменить Lincoln MKC в 2021 модельном году. Трансмиссия будет представлена в стандартном варианте с передним приводом. Под капотом разработчики планируют установить бензиновые агрегаты объемом 2,0 и 2,3 литра, мощность которых составит 240 и 279 лошадиных сил соответственно.
Компания-разработчик предложит своим потенциальным покупателям гибридный вариант Lincoln Corsair 2020, однако точной даты выхода новинки на мировые рынки представители автопроизводителя пока не называли.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 04:11