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Lincoln Corsair 2020 года с турбированными моторами может дебютировать на выставке в Нью-Йорке

Автопроизводитель Lincoln может презентовать свой новый кроссовер Corsair 2020 года на выставке в Нью-Йорке. Паркетник обзаведется турбированными моторами семейства EcoBoost. В Сети появились первые снимки американской новинки.
Lincoln Corsair 2020 года с турбированными моторами может дебютировать на выставке в Нью-Йорке

На изображении можно рассмотреть прототип кроссовера Lincoln Corsair 2020, запечатленный в Колорадо. Эксперты полагают, что готовящийся к дебюту автомобиль очень напоминает элегантный Aviator. Такой вывод они сделали, исходя из дизайна новинки, где сходство с внедорожником заметно по наклонной крыше, высокой поясной линии, расположению фар и решетке радиатора.

Автогигант с мировым именем планирует заменить Lincoln MKC в 2021 модельном году. Трансмиссия будет представлена в стандартном варианте с передним приводом. Под капотом разработчики планируют установить бензиновые агрегаты объемом 2,0 и 2,3 литра, мощность которых составит 240 и 279 лошадиных сил соответственно.

Компания-разработчик предложит своим потенциальным покупателям гибридный вариант Lincoln Corsair 2020, однако точной даты выхода новинки на мировые рынки представители автопроизводителя пока не называли.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 04:11

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