АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты сравнили смартфоны Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10E
EUR 74.30 USD 65.54
Курс валют на 22.02.2019

Любовь Успенская полностью отказалась от спиртных напитков ради хорошей фигуры

Любовь Успенская на днях дала откровенное интервью. По признанию королевы шансона отечественной эстрады, она полностью отказалась от спиртных напитков.
Любовь Успенская полностью отказалась от спиртных напитков ради хорошей фигуры

Звезда рассказала, что не так давно у нее было воспаление лёгких. Артистка отменять свои концерты не стала. Ей делали инъекции, а также прописали таблетки, которые певица пила во время выступления. Видя, как вокалистка пьет что-то из чашки, многие поклонники решили, что их кумир любит выпить. Но Успенская призналась, что уже на протяжении четырех месяцев она не притрагивается к алкогольным напиткам. Знаменитость даже во время празднования Нового года не пила шампанское.

Королева шансона дала объяснение, почему ведет трезвый образ жизни. Певица завила, что алкогольные напитки «держат» вес, а она хочет находиться в хорошей физической форме. Любовь решила дать фанатам совет, а именно - пить только воду.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Старые VR-очки от Samsung будут
Любовь Успенская полностью отказалась
Ученые: Луковые овощи способны
Lincoln Corsair 2020 года с
Валерия показала занятия в спортзале в
Опубликовано «живое» фото OnePlus 7
Дочь Александра Серова Мишель
«Умные» кроссовки Nike отказались
Миротворцы убили двоих жителей ЦАР
Экс-возлюбленная Ивана Жидкова
Ученые выяснили оптимальную дозировку
Названы три лучших семиместных
Компания FAW вывела на тесты
Билл Гейтс опубликовал фото из
«Будущее страны»: Эксперт
Дочь Ирины Салтыковой Алиса заявила,
В США найдены останки миниатюрного
Анастасия Волочкова назвала носки самым
Актер Андрей Чернышев рассказал о жене,
«Не знают, куда идти»: Аналитик
Астрономы обнаружили огромную черную
У Audi SQ5 появилась дизельная версия
Эксперт высказался по поводу слов
Матильда Шнурова рассказала о своей
Ученые: Видеоигры помогают раскрыть
Проблемы с дочерью заставили Дану
В США на аукционе Sotheby's выставили
TCL представила в РФ смартфон Alcatel 1x
Евгения Феофилактова заговорила о
В фильтрованном пиве и вине учёные
Просмотреть все новости