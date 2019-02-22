Любовь Успенская полностью отказалась от спиртных напитков ради хорошей фигуры

Звезда рассказала, что не так давно у нее было воспаление лёгких. Артистка отменять свои концерты не стала. Ей делали инъекции, а также прописали таблетки, которые певица пила во время выступления. Видя, как вокалистка пьет что-то из чашки, многие поклонники решили, что их кумир любит выпить. Но Успенская призналась, что уже на протяжении четырех месяцев она не притрагивается к алкогольным напиткам. Знаменитость даже во время празднования Нового года не пила шампанское.Королева шансона дала объяснение, почему ведет трезвый образ жизни. Певица завила, что алкогольные напитки «держат» вес, а она хочет находиться в хорошей физической форме. Любовь решила дать фанатам совет, а именно - пить только воду.