Любовь Успенская полностью отказалась от спиртных напитков ради хорошей фигуры
Любовь Успенская на днях дала откровенное интервью. По признанию королевы шансона отечественной эстрады, она полностью отказалась от спиртных напитков.
Звезда рассказала, что не так давно у нее было воспаление лёгких. Артистка отменять свои концерты не стала. Ей делали инъекции, а также прописали таблетки, которые певица пила во время выступления. Видя, как вокалистка пьет что-то из чашки, многие поклонники решили, что их кумир любит выпить. Но Успенская призналась, что уже на протяжении четырех месяцев она не притрагивается к алкогольным напиткам. Знаменитость даже во время празднования Нового года не пила шампанское.
Королева шансона дала объяснение, почему ведет трезвый образ жизни. Певица завила, что алкогольные напитки «держат» вес, а она хочет находиться в хорошей физической форме. Любовь решила дать фанатам совет, а именно - пить только воду.
Звезда рассказала, что не так давно у нее было воспаление лёгких. Артистка отменять свои концерты не стала. Ей делали инъекции, а также прописали таблетки, которые певица пила во время выступления. Видя, как вокалистка пьет что-то из чашки, многие поклонники решили, что их кумир любит выпить. Но Успенская призналась, что уже на протяжении четырех месяцев она не притрагивается к алкогольным напиткам. Знаменитость даже во время празднования Нового года не пила шампанское.
Королева шансона дала объяснение, почему ведет трезвый образ жизни. Певица завила, что алкогольные напитки «держат» вес, а она хочет находиться в хорошей физической форме. Любовь решила дать фанатам совет, а именно - пить только воду.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:11