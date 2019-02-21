Елена Хромина развелась через месяц после свадьбы из-за измены супруга





Елена Хромина в конце прошлого года сильно удивила публику известием о том, что выходит замуж. Многим это показалось довольно странным, так как на тот момент она якобы страдала от любви к Саймону Марданшину. Вскоре также выяснилось, что мужем художницы стал именно тот молодой человек, отношения с которым она разорвала ещё до прихода на телепроект.Не успела публика опомниться от происходящего, как через месяц после свадьбы Елена Хромина уже развелась с Михаилом, оставив без ответа самый главный вопрос поклонников — что же стало причиной столь неожиданного поворота событий. Несмотря на интерес публики, экс-проектантка так и не захотела оповещать посторонних о семейных делах.И вот через месяц после развода Елена Хромина наконец нашла в себе силы, посчитала, что так ей самой станет легче, и призналась, что развелась из-за возможной измены супруга. Этот факт она не доказала, но переписку с незнакомой девушкой у мужа в телефоне увидела. Слушать какие-либо оправдания девушка не стала, а просто подала на развод, считая, что не позволит себя обманывать больше никому.