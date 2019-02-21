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Елена Хромина развелась через месяц после свадьбы из-за измены супруга

Экс-участница «Дома-2» Елена Хромина развелась через месяц после свадьбы из-за возможной измены супруга. Об этом она сообщила недавно во время прямого эфира, который вела с другой звездой проекта Марией Кохно.
Елена Хромина развелась через месяц после свадьбы из-за измены супруга

Елена Хромина в конце прошлого года сильно удивила публику известием о том, что выходит замуж. Многим это показалось довольно странным, так как на тот момент она якобы страдала от любви к Саймону Марданшину. Вскоре также выяснилось, что мужем художницы стал именно тот молодой человек, отношения с которым она разорвала ещё до прихода на телепроект.

Не успела публика опомниться от происходящего, как через месяц после свадьбы Елена Хромина уже развелась с Михаилом, оставив без ответа самый главный вопрос поклонников — что же стало причиной столь неожиданного поворота событий. Несмотря на интерес публики, экс-проектантка так и не захотела оповещать посторонних о семейных делах.
Елена Хромина развелась через месяц после свадьбы из-за измены супруга

И вот через месяц после развода Елена Хромина наконец нашла в себе силы, посчитала, что так ей самой станет легче, и призналась, что развелась из-за возможной измены супруга. Этот факт она не доказала, но переписку с незнакомой девушкой у мужа в телефоне увидела. Слушать какие-либо оправдания девушка не стала, а просто подала на развод, считая, что не позволит себя обманывать больше никому.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:50

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