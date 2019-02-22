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Валерия показала занятия в спортзале в коротком топе и шортах

Популярная исполнительница Валерия поделилась несколькими фотографиями из спортзала, где она поддерживала свою прекрасную форму. Примечательно, что знаменитость решила предстать перед интернет-пользователями в коротком топе и шортах.
Валерия показала занятия в спортзале в коротком топе и шортах

Певица рассказала поклонникам, что во время новогоднего отпуска успела набрать лишние килограммы. В 2019 Валерия и вовсе установила собственный антирекорд, прибавив в весе на 2 килограмма. Из-за того, что она позволила себе расслабиться, ей приходится затем заниматься спортом с двойными усилиями. После возвращения в Россию исполнительница начала интенсивные тренировки и через некоторое время решилась похвастаться перед фанатами снимком из спортивного зала. В основном она выбирает для спорта закрытые наряды, но в этот раз сделала исключение, представ перед поклонниками в коротких шортах и топе.

Интернет-пользователи восхитились красотой и фигурой Валерии, похвалив её за спортивные успехи. Некоторые фолловеры посоветовали артистке бросить сцену и стать моделью, ведь ей по силам конкурировать даже с более молодыми девушками.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 03:11

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