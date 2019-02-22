Дочь Александра Серова Мишель разозлилась из-за эфира Андрея Малахова о «невесте» отца

Мишель высказалась по поводу «бессовестных людей», которые сначала извиняются, а после выставляют фрагменты из шоу «Прямой эфир» на сайт салона. Дочь вокалиста подчеркнула, что она много раз участвовала в программах, в которых выражала только свое мнение. Наследницу артиста разозлило поведение людей, которые присутствовали на телесъемках, при этом «обливали грязью» всю семью знаменитого певца.За непродолжительное время видео собрало около 9 тысяч одобрительных лайков и 205 комментариев. Подписчики стали на сторону дочери Александра Серова. Они заявили, что за такие передачи на Андрея Малахова надо подавать в суд, так как в его студии постоянно позорят порядочных людей. Через два дня ролик был удален хозяйкой аккаунта.