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Дочь Александра Серова Мишель разозлилась из-за эфира Андрея Малахова о «невесте» отца

Мишель Серова, являющаяся дочерью Александра Серова, обнародовала в своем аккаунте Instagram короткий ролик с телешоу «Прямой эфир». В посте девушка заявила, что из-за эфира Андрея Малахова, в котором преображали «невесту» для отечественного певца, она очень разозлилась.
Дочь Александра Серова Мишель разозлилась из-за эфира Андрея Малахова о «невесте» отца

Мишель высказалась по поводу «бессовестных людей», которые сначала извиняются, а после выставляют фрагменты из шоу «Прямой эфир» на сайт салона. Дочь вокалиста подчеркнула, что она много раз участвовала в программах, в которых выражала только свое мнение. Наследницу артиста разозлило поведение людей, которые присутствовали на телесъемках, при этом «обливали грязью» всю семью знаменитого певца.

За непродолжительное время видео собрало около 9 тысяч одобрительных лайков и 205 комментариев. Подписчики стали на сторону дочери Александра Серова. Они заявили, что за такие передачи на Андрея Малахова надо подавать в суд, так как в его студии постоянно позорят порядочных людей. Через два дня ролик был удален хозяйкой аккаунта.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:11

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