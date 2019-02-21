Британские ученые обнаружили способных жить без сна насекомых





Научные сотрудники Имперского колледжа Лондона наблюдали за плодовыми мушками на протяжении четырех дней в лабораторных условиях. За это время было зафиксировано среднее время бодрствования и сна. Движения Drosophila melanogaster контролировала система машинного обучения, что сделало показатели более точными.Эксперимент показал неожиданные результаты с заметными различиями у отдельных особей. Так, самцы спали 43% суток, а 6% самок находились в состоянии сна меньше 72 минут в день. Три особенно активных мухи-дрозофилы уделяли отдыху лишь 15, 14 и 4 минуты соответственно.Биологи провели еще один опыт, с целью выяснить – смогут ли насекомые обойтись без сна вообще. Для этого представителей вида Drosophila melanogaster запустили в трубу, которая постоянно вращалась и заставляла мух бодрствовать. В ходе исследования выяснилось: отсутствие сна никак не влияет на продолжительность жизнедеятельности этих мелких существ. Это удалось понять после того, как мушки провели в крутящейся обстановке весь жизненный цикл, не отличающийся от цикла их крылатых «родственников».По мнению авторов исследования, уникальной «суперспособностью» мухи-дрозофилы отличаются от других представителей животного мира благодаря своему маленькому мозгу. У млекопитающих же нервная система намного сложнее, поэтому для них депривация сна может иметь смертельный исход.