«Умные» кроссовки Nike отказались работать с Android
«Умные» кроссовки от компании Nike, которые имеют систему автоматического шнурования, перестали функционировать с ОС Android. Ссылаясь на поступившие жалобы от владельцев спортивной обуви, сообщает портал The Verge.
Пользователи «умных» кроссовок столкнулись с тем, что после очередного обновления операционной системы Android, приложение, специально созданное брендом Nike для управления обувью с помощью смартфонов перестало корректно работать. В социальных сетях юзеры начали жаловаться на то, что теперь автошнуровка отказывается срабатывать. Иногда это происходит на одном, а иногда на двух кроссовках одновременно. Еще одной проблемой оказался тот факт, что боковые кнопки управления также перестали отвечать на команды пользователя.
Владельцы «умных» кроссовок говорят о том, что обувь с ценником в 350 долларов стала непригодной для использования. Однако некоторые из юзеров сообщили, что им удалось самостоятельно решить возникшую проблему. Для ее устранения необходимо сбросить все настройки кроссовок методом одновременного зажатия двух кнопок.
Пользователи «умных» кроссовок столкнулись с тем, что после очередного обновления операционной системы Android, приложение, специально созданное брендом Nike для управления обувью с помощью смартфонов перестало корректно работать. В социальных сетях юзеры начали жаловаться на то, что теперь автошнуровка отказывается срабатывать. Иногда это происходит на одном, а иногда на двух кроссовках одновременно. Еще одной проблемой оказался тот факт, что боковые кнопки управления также перестали отвечать на команды пользователя.
Владельцы «умных» кроссовок говорят о том, что обувь с ценником в 350 долларов стала непригодной для использования. Однако некоторые из юзеров сообщили, что им удалось самостоятельно решить возникшую проблему. Для ее устранения необходимо сбросить все настройки кроссовок методом одновременного зажатия двух кнопок.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 00:11