Российский генерал рассказал о фактическом превосходстве американского F-35 над отечественным Су-57





Представитель ВВС РФ пояснил: американский летательный аппарат будет превосходить российскую разработку недолго. У Су-57 есть «лицо», но этот вариант нельзя назвать окончательным. Испытания устройства продвигаются, и в последней модификации оно сможет значительно улучшиться благодаря новому мощному двигателю, а также заложенному принципу маневрирования.F-35, по словам военного руководителя, имеет хорошие прицелы, но его существенным недостатком является то, что он может обслуживаться только в «ангарных условиях», а отечественный аппарат считается истребителем «полевого обслуживания».Американская боевая машина потеряет перспективы со своей «стелс»-технологией, когда ее российский конкурент Су-57 достигнет технологического пика, сделал вывод эксперт.