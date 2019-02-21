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Российский генерал рассказал о фактическом превосходстве американского F-35 над отечественным Су-57

Генерал-майор Юрий Сытник рассказал, что американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II фактически превосходит российский аналог Су-57. По мнению представителя Совета высшего офицерского состава организации «Офицеры России», боевой самолет будет усовершенствован и получит преимущество в гонке вооружений.
Российский генерал рассказал о фактическом превосходстве американского F-35 над отечественным Су-57

Представитель ВВС РФ пояснил: американский летательный аппарат будет превосходить российскую разработку недолго. У Су-57 есть «лицо», но этот вариант нельзя назвать окончательным. Испытания устройства продвигаются, и в последней модификации оно сможет значительно улучшиться благодаря новому мощному двигателю, а также заложенному принципу маневрирования.

F-35, по словам военного руководителя, имеет хорошие прицелы, но его существенным недостатком является то, что он может обслуживаться только в «ангарных условиях», а отечественный аппарат считается истребителем «полевого обслуживания».

Американская боевая машина потеряет перспективы со своей «стелс»-технологией, когда ее российский конкурент Су-57 достигнет технологического пика, сделал вывод эксперт.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:33

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