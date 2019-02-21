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Экс-возлюбленная Ивана Жидкова объяснила отказ знакомить сына с любовницей актёра

Экс-возлюбленная Ивана Жидкова объяснила свой отказ знакомить маленького сына с новой любовницей актёра. Мать не хочет, чтобы годовалый Степан считал нормальной постоянную смену партнёрш.
Экс-возлюбленная Ивана Жидкова объяснила отказ знакомить сына с любовницей актёра

После того, как Жидков окончательно ушёл из семьи, удалив все фотографии с Лилией Соловьёвой из Instagram, последняя решительно заявила, что общий сын пары гулять вместе с новой подругой папы не будет. Когда подписчики набросились на мать-одиночку с критикой и обвинениями в ревности, та объяснила свою позицию. Поскольку актёр проявляет непостоянство в отношениях, свою девушку Анастасию Юрченко он может очень скоро бросить и завести кого-то ещё.

Соловьёва не хочет, чтобы Степан в своём малом возрасте начал подражать папе, считая, якобы такое поведение для мужчины нормально. Также и с отчимом мальчик встретится лишь тогда, когда его мать будет уверена в новом бойфренде.

Напомним, что встречается Жидков с Instagram-моделью с псевдонимом Diva Anastasia, которая также занимается предпринимательством. Общие фотографии пара пока не публикует, однако намекает на роман кадрами с цветами и наручными часами.

"Я очень хочу ему привить семейные ценности. Показать, что люди в отношениях должны любить, уважать и ценить друг друга. Что семья - это святое", - рассуждает Соловьёва.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 23:11

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