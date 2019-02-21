Ученые выяснили оптимальную дозировку кофе для каждого человека





На сегодняшний день кофе - самый популярный в мире напиток, который способен улучшить здоровье человека. Согласно последним исследованиям, он улучшает обмен веществ и очищает клетки от токсинов, однако пользу он приносит, если соблюдены определенные дозировки, иначе переизбыток кофеина в крови может вызвать тахикардию, тревожность и нарушение сна. Кстати, стоит обратить внимание, какое количество шоколада съедает ребенок, поскольку содержащийся в нем кофеин может привести к гиперактивности и даже повысить артериальное давление. Им дозволено употреблять не более 3 мг кофеина на 1 килограмм веса.Что касается взрослых, у которых нет никаких противопоказаний, то им можно употреблять примерно 400 мг, но только дозировано – не более 200 мг за один раз. Также необходимо учитывать продукты, в которых содержится этот компонент и все суммировать. Для примера, в одной стандартной чашке на 200 мл растворимого кофе содержится 90 мг кофеина, в плитке черного шоколада около 100 грамм – 45 мг, а в стаканчике эспрессо на 60 мл - примерно 50 мг кофеина. Если у человека наблюдаются нарушения работы сердечной мышцы, то употребление кофе стоит обсудить с лечащим врачом.