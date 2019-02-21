Ученые: У человечества осталось 140 лет до массового вымирания из-за уровня CO2





Авторы исследования говорят о том, что уровень CO2 стремительно приближается к показателям, которые были во время глобальной катастрофы в истории существования планеты Земля 56 миллионов лет назад на рубеже двух эр: палеоцена и эоцена. Не исключено, что катаклизм, который сопровождался резким потеплением, может прийти на Землю спустя буквально еще пять поколений.К таким выводам ученых привела фиксация постоянного роста уровня углекислого газа. На такие показатели влияет большое количество различных факторов, в которые входят выбросы, производимые предприятиями и выхлопные газы, исходящие от автомобилей. Специалисты подчеркивают, что на сегодняшний день еще не поздно предпринять меры, которые помогут избежать катастрофы.