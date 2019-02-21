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Ученые: У человечества осталось 140 лет до массового вымирания из-за уровня CO2

Ученые пришли к выводу, что человечеству осталось 140 лет до массового вымирания, которое наступит из-за повышения уровня CO2. Ссылаясь на результаты проведенных исследований представителями Мичиганского университета, данную информацию распространило издание Geophysical Research Letters.
Ученые: У человечества осталось 140 лет до массового вымирания из-за уровня CO2

Авторы исследования говорят о том, что уровень CO2 стремительно приближается к показателям, которые были во время глобальной катастрофы в истории существования планеты Земля 56 миллионов лет назад на рубеже двух эр: палеоцена и эоцена. Не исключено, что катаклизм, который сопровождался резким потеплением, может прийти на Землю спустя буквально еще пять поколений.

К таким выводам ученых привела фиксация постоянного роста уровня углекислого газа. На такие показатели влияет большое количество различных факторов, в которые входят выбросы, производимые предприятиями и выхлопные газы, исходящие от автомобилей. Специалисты подчеркивают, что на сегодняшний день еще не поздно предпринять меры, которые помогут избежать катастрофы.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:42

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