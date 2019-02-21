Ольга Бузова потеряла друзей на «Дом-2» из-за своей популярности и сложного характера

Ольга Бузова уже давно привыкла ощущать себя особенной, той, которая ежедневно купается в лучах славы и привлекает к себе внимание окружающих, кажется, не на «Доме-2». Подписчики певицы обратили внимание на один из недавних роликов, выложенных звездой в разделе Stories в Instagram, по которому сделали вывод, что Бузова окончательно потеряла всех друзей на телестройке из-за ощущения собственной популярности и сложного характера.На кадрах скучающая в ожидании начала съёмки ведущая «Дома-2» снимает свои ноги и говорит в камеру, что пора бы уже начинать снимать, но никто даже не среагировал на её призывы. Проектанты вокруг неё оживлённо общались между собой, ни на секунду не умолкая после слов звезды.Фанаты полагают, что это может быть обычным совпадением, а может являться и результатом поведения Ольги Бузовой в последнее время. Многие всё ещё вспоминают её высокомерное общение с коллегами на «Новой волне», а также ссору с сестрой.