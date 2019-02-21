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Вертолёт Ми-28Н "Ночной охотник" получит ИИ для ведения боевых действий без пилота

Вертолёт версии Ми-28Н, именуемый как "Ночной охотник", наделят ИИ для ведения боевых действий, не прибегая к помощи лётчиков. Благодаря новому бортовому электронному комплексу основательно расширяются боевые возможности вертолёта.
Вертолёт Ми-28Н "Ночной охотник" получит ИИ для ведения боевых действий без пилота

Говоря о разведывательно-ударной аппаратуре, стоит отметить, что речь ведётся о блоке с ИИ, который способен полностью управлять ведением огня. Пилоты в данном случае должны будут подтвердить цели, которые были выбраны искусственным интеллектом. Программой в самые короткие сроки будет анализироваться ситуация, сложившаяся на поле боя, прокладываться самые безопасные маршруты движения, выбираться подходящее вооружение под имеющиеся цели. Это обеспечит снятие с экипажа части нагрузки. Такая боевая машина будет обладать высочайшими техническими характеристиками.

Пока отсутствует информация касательно успешности проведения испытаний. Также неизвестно, когда ВВС приступит к переоборудованию боевой техники, внедряя в неё новый бортовой разведывательно-ударный комплекс.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:08

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