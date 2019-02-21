Вертолёт Ми-28Н "Ночной охотник" получит ИИ для ведения боевых действий без пилота





Говоря о разведывательно-ударной аппаратуре, стоит отметить, что речь ведётся о блоке с ИИ, который способен полностью управлять ведением огня. Пилоты в данном случае должны будут подтвердить цели, которые были выбраны искусственным интеллектом. Программой в самые короткие сроки будет анализироваться ситуация, сложившаяся на поле боя, прокладываться самые безопасные маршруты движения, выбираться подходящее вооружение под имеющиеся цели. Это обеспечит снятие с экипажа части нагрузки. Такая боевая машина будет обладать высочайшими техническими характеристиками.Пока отсутствует информация касательно успешности проведения испытаний. Также неизвестно, когда ВВС приступит к переоборудованию боевой техники, внедряя в неё новый бортовой разведывательно-ударный комплекс.