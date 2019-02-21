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В Сети появились рендеры Nokia 9 PureView с 5 камерами

Флагманская модель смартфона Nokia 9 PureView будет представлена на ежегодной выставке MWC 2019 (Mobile World Congress), которая состоится 24 февраля. Новинка от финской компании HMD Global станет одной из самых ярких на мероприятии, поскольку она получила 5 модулей основных камер. Не так давно в Сети появились качественные рендеры данной модели.
В Сети появились рендеры Nokia 9 PureView с 5 камерами

Nokia 9 PureView получила чипсет Snapdragon 845, однако он не сможет составить конкуренцию по производительности в сравнении с другими более продвинутыми флагманами 2019 года. Источник также уточняет, что компания HMD Global готова анонсировать еще 3 новых устройства, которые получили разные цвета корпусов: красный, черный и синий - Nokia 1 Plus, черный и серебристый - Nokia 3.2, розовый и черный цвета у Nokia 4.2.

Nokia 9 PureView поразит зрителей и гостей выставки количеством объективов камер на тыльной стороне корпуса, а их целых пять. К сожалению, это вся информация, которая доступна касательно этого смартфона. Теперь остается только дождаться самого мероприятия, ведь HMD Global приготовила для публики много интересного.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:06

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