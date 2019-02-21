Caviar презентовала военный телефон «Защитник» из титана
Отечественная компания производитель Caviar после того, как ввели запрет на эксплуатацию современных мобильных телефонов в армии, провела презентацию девайса, разработанного для военных, сделанного из титана и получившего название «Защитник». Стоимость предложенного устройства из линейки Tsar равняется сумме ценников трех iPhone XR.
Значительным отличием новинки от моделей данной серии является отсутствие камеры и вспышки. Мобильный телефон был создан производителем на базе Nokia 6500 2007 года выпуска, который имеет операционную систему Nokia S40 5th Edition. Отделка гаджета сделана из закаленного титана и кожи аллигатора. Устройство уже показали на официальном сайте компании, где указана и цена в размере 199 тысяч рублей.
Представители бренда сообщили: «Защитник» создан соответственно российскому законодательству, которое запретило использование военными современных смартфонов. Несмотря на это аппарат получил мощную конструкцию, а также строгий вид.
Значительным отличием новинки от моделей данной серии является отсутствие камеры и вспышки. Мобильный телефон был создан производителем на базе Nokia 6500 2007 года выпуска, который имеет операционную систему Nokia S40 5th Edition. Отделка гаджета сделана из закаленного титана и кожи аллигатора. Устройство уже показали на официальном сайте компании, где указана и цена в размере 199 тысяч рублей.
Представители бренда сообщили: «Защитник» создан соответственно российскому законодательству, которое запретило использование военными современных смартфонов. Несмотря на это аппарат получил мощную конструкцию, а также строгий вид.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:00