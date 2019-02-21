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Caviar презентовала военный телефон «Защитник» из титана

Отечественная компания производитель Caviar после того, как ввели запрет на эксплуатацию современных мобильных телефонов в армии, провела презентацию девайса, разработанного для военных, сделанного из титана и получившего название «Защитник». Стоимость предложенного устройства из линейки Tsar равняется сумме ценников трех iPhone XR.
Caviar презентовала военный телефон «Защитник» из титана

Значительным отличием новинки от моделей данной серии является отсутствие камеры и вспышки. Мобильный телефон был создан производителем на базе Nokia 6500 2007 года выпуска, который имеет операционную систему Nokia S40 5th Edition. Отделка гаджета сделана из закаленного титана и кожи аллигатора. Устройство уже показали на официальном сайте компании, где указана и цена в размере 199 тысяч рублей.

Представители бренда сообщили: «Защитник» создан соответственно российскому законодательству, которое запретило использование военными современных смартфонов. Несмотря на это аппарат получил мощную конструкцию, а также строгий вид.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:00

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