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В Израиле показали на видео «дрона-камикадзе» для ликвидации С-300 и С-400

В Израиле создали «дрон-камикадзе» Mini Harpy, необходимый для противодействия системам ПВО соперника. Беспилотник уже охарактеризовали как «убийцу» российских С-300 и С-400.
В Израиле показали на видео «дрона-камикадзе» для ликвидации С-300 и С-400

Разработка принадлежит компании IAI. Военнослужащие Израиля провели испытания дрона, в процессе которых тот успешно сумел поразить разные поставленные цели. Одной из мишеней «камикадзе» оказался объект, напоминающий установленный на колесах российских комплексов С-300 и С-400 радар. При этом пока нельзя достоверно сказать, что новинка предназначена именно для ликвидации объектов типа радиолокационных станций.

Израильская новинка совмещает в себе функции дронов Harpy и Harop. Авторы проекта уверяют, что беспилотник умеет барражировать при возникновении цели с дальнейшей трансляцией видео оператору. Запускать дрон можно как с вертолетов, так и морских позиций. Общая дальность полетов Mini Harpy составляет 100 километров, а длительность работы - до двух часов.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:40

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