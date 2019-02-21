АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые проверят методику уничтожения комаров навсегда
EUR 74.68 USD 65.86
Курс валют на 21.02.2019

Военный эксперт рассказал о больших возможностях ракеты «Циркон»

Отечественные корабли, оборудованные боеголовками «Циркон», способны поразить намеченные цели с дистанции 500 метров от побережья всего за 5 минут. По словам экспертов, одновременно моряки могут выпустить 40 таких орудий.
Военный эксперт рассказал о больших возможностях ракеты «Циркон»

Боевые способности «Цирконов» прокомментировал контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров. Принимая во внимание недавнее выступление главы российского государства Владимира Путина, эксперт заявил, что в случае размещения корабля с ракетами на расстоянии полутысячи километров от берега, «Циркон» достигнет намеченного объекта всего за 300 секунд и успешно поразит его. Соперник может обнаружить орудия во время их полета, а перехватить - нет, так как «Циркон» пробивает любые ПРО и ПВО. Хмырев подчеркнул, что никакой защиты от боеголовок в мире не существует.

Контр-адмирал отметил также, что численность несущих службу в Тихом океане и в Атлантике субмарин и кораблей может составить 2-3 корабля на каждом участке, где каждое судно сможет иметь на борту по 40 ракет «Циркон», в связи с чем не надо сомневаться об успехе поражения необходимых целей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети опубликовали рендер
Николай Расторгуев ответственно
В Израиле показали на видео
Астрономы обнаружили седьмую луну
Apple продемонстрировала изображения
Настя Каменских периодически получает
Военный эксперт рассказал о больших
Камеру Xiaomi Mi 9 признали лучшей для
Звезде "Дома-2" Яне Шевцовой отказывают
Ученые проверят методику уничтожения
Звезда "Дома-2" Александра Шева в
Ученые: Самки золотистых курносых
Ольга Бузова не вошла в рейтинг любимых
Ученые выяснили, что вирус гриппа
Эксперты назвали эффективные способы
Участник шоу «Моя 600-фунтовая жизнь» с
Беспилотные автомобили станут
«GM-АвтоВАЗ» начал продажи
Астрономы опубликовали самые
Специалисты назвали семь мифов и фактов
В Интернете появился снимок
Специалисты назвали четыре привычки,
Ученые: Древние охотники в сибирской
Специалисты рассказали, как правильно
Aston Martin поделился новой
NASA не исключает образование будущего
В России кроссовер Chery Tiggo 7 выйдет
Подписчики раскритиковали модный дом
Специалисты: Сексуальная ориентация и
Британские специалисты раскрыли
Просмотреть все новости