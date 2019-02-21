Военный эксперт рассказал о больших возможностях ракеты «Циркон»





Боевые способности «Цирконов» прокомментировал контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров. Принимая во внимание недавнее выступление главы российского государства Владимира Путина, эксперт заявил, что в случае размещения корабля с ракетами на расстоянии полутысячи километров от берега, «Циркон» достигнет намеченного объекта всего за 300 секунд и успешно поразит его. Соперник может обнаружить орудия во время их полета, а перехватить - нет, так как «Циркон» пробивает любые ПРО и ПВО. Хмырев подчеркнул, что никакой защиты от боеголовок в мире не существует.Контр-адмирал отметил также, что численность несущих службу в Тихом океане и в Атлантике субмарин и кораблей может составить 2-3 корабля на каждом участке, где каждое судно сможет иметь на борту по 40 ракет «Циркон», в связи с чем не надо сомневаться об успехе поражения необходимых целей.