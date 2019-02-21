Ольга Бузова не вошла в рейтинг любимых исполнителей россиян





Результаты этого интереснейшего опроса удивили многих. Так, на первом месте оказался Филипп Киркоров. Удивительно, но именно его считают самым популярным люди разных возрастов. Ну, а основная армия поклонников Киркорова - это люди старше сорока лет.И такая популярность поп-короля оправдывается его необычными клипами. Все помнят его удивительные музыкальные композиции «Цвет настроения черный», «»Ибица», «Цвет настроения синий», которые принесли ему успех в прошлом году.Как показывает опрос, почти половина россиян слушают музыку каждый день. По-прежнему интересует слушателей российская эстрада и попса. Меньше голосов в опросе набрала советская эстрада, народные песни и шансон. А вот рэп и хип-хоп в первую десятку популярной музыки не вошли.Кроме Киркорова в список популярных исполнителей вошла Алла Пугачева, Николай Басков, Стас Михайлов, Лев Лещенко и Григорий Лепс. Молодежным кумиром оказался Егор Крид. В эту же пятерку вошли также Тимати, Киркоров, Басков и Би-2.У поклонников возрастной группы от 25 до 39 лет первую позицию занял Дима Билан, а остальные высшие строчки рейтинга заняли Киркоров, Михайлов, Лепс и Крид.И, наконец, печальные вести для почитателей таланта ведущей "Дома-2". К сожалению, Ольга Бузова так и не смогла покорить людей своим творчеством и занять высокие позиции в рейтинге любимых исполнителей.