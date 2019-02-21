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Ольга Бузова не вошла в рейтинг любимых исполнителей россиян

Кого же слушает современная молодежь? Вы думаете Ольгу Бузову? Как показывает исследование социологов «Леванда–центра», которые решили узнать музыкальные предпочтения россиян, Ольга Бузова не входит в число популярных и любимых исполнителей.
Ольга Бузова не вошла в рейтинг любимых исполнителей россиян

Результаты этого интереснейшего опроса удивили многих. Так, на первом месте оказался Филипп Киркоров. Удивительно, но именно его считают самым популярным люди разных возрастов. Ну, а основная армия поклонников Киркорова - это люди старше сорока лет.

И такая популярность поп-короля оправдывается его необычными клипами. Все помнят его удивительные музыкальные композиции «Цвет настроения черный», «»Ибица», «Цвет настроения синий», которые принесли ему успех в прошлом году.
Ольга Бузова не вошла в рейтинг любимых исполнителей россиян

Как показывает опрос, почти половина россиян слушают музыку каждый день. По-прежнему интересует слушателей российская эстрада и попса. Меньше голосов в опросе набрала советская эстрада, народные песни и шансон. А вот рэп и хип-хоп в первую десятку популярной музыки не вошли.
Ольга Бузова не вошла в рейтинг любимых исполнителей россиян

Кроме Киркорова в список популярных исполнителей вошла Алла Пугачева, Николай Басков, Стас Михайлов, Лев Лещенко и Григорий Лепс. Молодежным кумиром оказался Егор Крид. В эту же пятерку вошли также Тимати, Киркоров, Басков и Би-2.

У поклонников возрастной группы от 25 до 39 лет первую позицию занял Дима Билан, а остальные высшие строчки рейтинга заняли Киркоров, Михайлов, Лепс и Крид.
Ольга Бузова не вошла в рейтинг любимых исполнителей россиян

И, наконец, печальные вести для почитателей таланта ведущей "Дома-2". К сожалению, Ольга Бузова так и не смогла покорить людей своим творчеством и занять высокие позиции в рейтинге любимых исполнителей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:47

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