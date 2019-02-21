Специалисты назвали четыре привычки, которые повышают давление у человека





Первой среди привычек ученые назвали неправильное измерение давления. Это приводит к тому, что аппарат будет фиксировать высокие и ложные показатели. Медики советуют регулярно проводить измерения самостоятельно в домашних условиях. В случае измерения давления в больнице может развиться гипертония, которая вызвана обстановкой. Перед тем, как приступить к процедуре необходимо посетить туалетную комнату, пол часа не употреблять кофеин и табачные изделия, а также посидеть в полном спокойствие некоторое время.Второй привычкой считается наличие лекарственных препаратов, которые отпускаются без рецепта. Некоторые обезболивающие и противозачаточные таблетки способны повлиять на изменения давления.Употребление напитков, содержащих алкоголь и кофеин также является одной из привычек при измерение давления. Специалисты говорят о том, что кофе можно пить не более трех чашек в день, а людям страдающим гипертонией он вообще противопоказан. Последней выявленной привычкой медики назвали прием трав и пищевых добавок. Оказывается, некоторые из них могут самостоятельно повышать кровяное давление, так и вступать во взаимодействие с определенными лекарственными средствами.