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Специалисты назвали четыре привычки, которые повышают давление у человека

Американские специалисты, представляющие кардиологическую ассоциацию, проведя ряд исследований смогли определить четыре привычки, повышающие кровяное давление человека. Медики подчеркивают: практически у половины представителей взрослого населения планеты зафиксированы повышенные показатели.
Специалисты назвали четыре привычки, которые повышают давление у человека

Первой среди привычек ученые назвали неправильное измерение давления. Это приводит к тому, что аппарат будет фиксировать высокие и ложные показатели. Медики советуют регулярно проводить измерения самостоятельно в домашних условиях. В случае измерения давления в больнице может развиться гипертония, которая вызвана обстановкой. Перед тем, как приступить к процедуре необходимо посетить туалетную комнату, пол часа не употреблять кофеин и табачные изделия, а также посидеть в полном спокойствие некоторое время.
Второй привычкой считается наличие лекарственных препаратов, которые отпускаются без рецепта. Некоторые обезболивающие и противозачаточные таблетки способны повлиять на изменения давления.

Употребление напитков, содержащих алкоголь и кофеин также является одной из привычек при измерение давления. Специалисты говорят о том, что кофе можно пить не более трех чашек в день, а людям страдающим гипертонией он вообще противопоказан. Последней выявленной привычкой медики назвали прием трав и пищевых добавок. Оказывается, некоторые из них могут самостоятельно повышать кровяное давление, так и вступать во взаимодействие с определенными лекарственными средствами.



 
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Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 05:30

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