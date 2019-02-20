АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лучшие смартфоны для разных целей и бюджетов в 2019 году
EUR 74.68 USD 65.86
Курс валют на 21.02.2019

Витас рассказал о детях в эфире передачи «Вечерний Ургант»

Отметивший 40-летие Витас впервые после перерыва вышел в свет и стал гостем передачи «Вечерний Ургант». Ведущему и зрителям он рассказал о своей семье, в частности, не забыв упомянуть достижения родных детей.
Витас рассказал о детях в эфире передачи «Вечерний Ургант»

В 2018 году певец временно пропал из поля зрения. Артист перебрался в Китай, где у него целая армия фанатов, а также сменил имидж и записал новую песню. После этого музыкант возвратился в РФ и стал много времени проводить с родными и близкими.

Посетив телевидение, Витас пообщался с Иваном Ургантом в его шоу. Перед зрителями поп-певец предстал в элегантном костюме черного цвета, утонченность его образу также придавали перекрашенные в темный цвет волосы. Вместе с собой в студию он привел человека в наряде пингвина. Выяснилось позже, что Витас снял новый клип и его спутник стал главным действующим лицом данного видеоролика.

В ходе беседы Иван Ургант расспросил гостя о его близких. По словам артиста, он 20 лет живет вместе с супругой Светланой, у пары растут сын Максим и дочь Алла. В 10-летнем возрасте девочка занимается восточными боевыми искусствами и успела принять участие в соревнованиях, а сын только поглядывает на сестру и берет с нее пример.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Вчера, 23:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Британские специалисты раскрыли
Специалисты назвали самые большие
Витас рассказал о детях в эфире
Суд обязал мужа Елены Летучей Юрия
Внучка Веры Глаголевой станцевала для
Певица Катя Лель планирует создать фонд
Tesla выпустила забавный рекламный
Екатерина Андреева показала, как
Пенелопе Крус понадобилась скорая
В Шотландии биологи обнаружили
На Урале 80-летнего ветерана МВД
Четырежды беременная Мэрилин Монро
Юлия Снигирь разозлилась на российскую
Курбан Омаров опубликовал «личное»
Елена Малышева возмутила зрителей
Букмекеры назвали ведущих кандидатов на
Алсу стал известен источник слухов о ее
Жительница Узбекистана обвинила певицу
Светлана Лобода «искупалась» в ванне с
Марина Зудина впервые после похорон
В Минобороны Эстонии заявили о
Вероника Скворцова: Государство
АВТОВАЗ выпускает обновленную
На Сейшелы отправляются Африкантова с
Светлану Лободу заметили с незнакомцем
Регина Тодоренко решила вернуться к
Ошиблась с нарядом: Бузова вышла на
Ирина Понаровская появилась в студии
Специалисты НАТО назвали соцсети легким
Василий Ливанов объяснил причины выбора
Просмотреть все новости