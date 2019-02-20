Витас рассказал о детях в эфире передачи «Вечерний Ургант»

В 2018 году певец временно пропал из поля зрения. Артист перебрался в Китай, где у него целая армия фанатов, а также сменил имидж и записал новую песню. После этого музыкант возвратился в РФ и стал много времени проводить с родными и близкими.Посетив телевидение, Витас пообщался с Иваном Ургантом в его шоу. Перед зрителями поп-певец предстал в элегантном костюме черного цвета, утонченность его образу также придавали перекрашенные в темный цвет волосы. Вместе с собой в студию он привел человека в наряде пингвина. Выяснилось позже, что Витас снял новый клип и его спутник стал главным действующим лицом данного видеоролика.В ходе беседы Иван Ургант расспросил гостя о его близких. По словам артиста, он 20 лет живет вместе с супругой Светланой, у пары растут сын Максим и дочь Алла. В 10-летнем возрасте девочка занимается восточными боевыми искусствами и успела принять участие в соревнованиях, а сын только поглядывает на сестру и берет с нее пример.