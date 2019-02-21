Эксперты назвали эффективные способы избавления от изжоги





Причин изжоги может быть множество, иногда проблема приобретает хронический характер, и в таком случае рекомендовано обратиться к врачу за консультацией. Чтобы минимизировать вред от расстройства, необходимо следовать нескольким ключевым правилам. Главное из них, это приведение в норму веса и питания. В частности, есть лучше небольшими порциями, но чаще обычного, а последняя трапеза должна происходить по меньшей мере за два часа до сна. Не стоит перед отдыхом также слишком нагружать себя физически.Спать эксперты рекомендуют с приподнятой головой, а еще сократить риски изжоги поможет отказ от вредных привычек. Не менее важно привести в норму режим дня. Если изжога является частой проблемой, из рациона лучше исключить острые продукты, соленое и кислое. Напротив, чаще следует употреблять молоко и творог, налегать на нежирные супы, крупы, фрукты, ягоды и отварное мясо.