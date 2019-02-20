Пенелопе Крус понадобилась скорая помощь на съемках картины «Лабиринты прошлого»





Участие в проекте «Лабиринты прошлого», иранского режиссера Асгара Фархади далось испанской знаменитости нелегко. Пенелопа Крус получила главную роль в кинокартине. Во время одного из эпизодов, где актрисе предстояло исполнить сцену панической атаки в автомобиле, знаменитость вдруг почувствовала недомогание.Пенелопа Крус рассказала журналистам в одном из интервью, что в тот момент ощутила недостаток кислорода. В организме звезды резко поднялся уровень сахара в крови, а кровяное давление упало. Она вспомнила: когда вышла из авто ее уже ждали медики, однако после оказанной помощи они отпустили актрису. После этого случая артистка вернулась на съемочную площадку, чтобы продолжить работу.В «Лабиринтах прошлого» идет речь о Лауре (Пенелопа Крус), которая приезжает в Испанию из Аргентины на свадьбу родной сестры вместе со своими наследниками. Во время бракосочетания дочь героини похищают. Из-за этого случая начинают всплывать на поверхность различные секреты, долгое время хранившиеся в прошлом у жителей небольшого испанского городка. Кинокартина Асгара Фархади открывала «Каннский фестиваль» в 2018 году, а в прокате появится 21 февраля 2019 года.