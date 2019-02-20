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Пенелопе Крус понадобилась скорая помощь на съемках картины «Лабиринты прошлого»

Знаменитая испанская киноактриса Пенелопа Крус, исполняющая главную роль в картине «Лабиринты прошлого», во время съемок почувствовала себя плохо. Знаменитости понадобилась скорая помощь, так как состояние ее здоровья ухудшилось из-за эмоциональной сцены.

Пенелопе Крус понадобилась скорая помощь на съемках картины «Лабиринты прошлого»

Участие в проекте «Лабиринты прошлого», иранского режиссера Асгара Фархади далось испанской знаменитости нелегко. Пенелопа Крус получила главную роль в кинокартине. Во время одного из эпизодов, где актрисе предстояло исполнить сцену панической атаки в автомобиле, знаменитость вдруг почувствовала недомогание.

Пенелопа Крус рассказала журналистам в одном из интервью, что в тот момент ощутила недостаток кислорода. В организме звезды резко поднялся уровень сахара в крови, а кровяное давление упало. Она вспомнила: когда вышла из авто ее уже ждали медики, однако после оказанной помощи они отпустили актрису. После этого случая артистка вернулась на съемочную площадку, чтобы продолжить работу.
Пенелопе Крус понадобилась скорая помощь на съемках картины «Лабиринты прошлого»

В «Лабиринтах прошлого» идет речь о Лауре (Пенелопа Крус), которая приезжает в Испанию из Аргентины на свадьбу родной сестры вместе со своими наследниками. Во время бракосочетания дочь героини похищают. Из-за этого случая начинают всплывать на поверхность различные секреты, долгое время хранившиеся в прошлом у жителей небольшого испанского городка. Кинокартина Асгара Фархади открывала «Каннский фестиваль» в 2018 году, а в прокате появится 21 февраля 2019 года.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 21:00

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