Уфолог обнаружил на снимках Марса руины храма инопланетян
При изучении снимков поверхности Марса известный уфолог Скотт Уоринг выявил загадочные руины храма, который мог быть построен инопланетянами. Сведениями о находке конспиролог поделился посредством своего сайта в Сети.
Накануне Скотт Уоринг изучал полученные аппаратом Curiosity снимки, на нескольких из них его внимание привлекла конструкция на вершине холма. По мнению уфолога, марсоход запечатлел на Красной планете руины древнего храмового комплекса. Он также обратил внимание на то, что структура в верхней части уровней внешне походит на пирамиду.
Несмотря на значимость находки, конспиролог убежден, что марсоход не станет изучать руины инопланетного храма. Все по той причине, что цель NASA состоит в сокрытии правды от широких масс. Уоринг настаивает, что агентство намеренно скрывает от общественности сведения о внеземных цивилизациях. Стоит отметить, что такие обвинения в адрес ученых уфолог озвучивает уже не первый раз.
Накануне Скотт Уоринг изучал полученные аппаратом Curiosity снимки, на нескольких из них его внимание привлекла конструкция на вершине холма. По мнению уфолога, марсоход запечатлел на Красной планете руины древнего храмового комплекса. Он также обратил внимание на то, что структура в верхней части уровней внешне походит на пирамиду.
Несмотря на значимость находки, конспиролог убежден, что марсоход не станет изучать руины инопланетного храма. Все по той причине, что цель NASA состоит в сокрытии правды от широких масс. Уоринг настаивает, что агентство намеренно скрывает от общественности сведения о внеземных цивилизациях. Стоит отметить, что такие обвинения в адрес ученых уфолог озвучивает уже не первый раз.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:24