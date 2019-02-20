Уфолог обнаружил на снимках Марса руины храма инопланетян





Накануне Скотт Уоринг изучал полученные аппаратом Curiosity снимки, на нескольких из них его внимание привлекла конструкция на вершине холма. По мнению уфолога, марсоход запечатлел на Красной планете руины древнего храмового комплекса. Он также обратил внимание на то, что структура в верхней части уровней внешне походит на пирамиду.Несмотря на значимость находки, конспиролог убежден, что марсоход не станет изучать руины инопланетного храма. Все по той причине, что цель NASA состоит в сокрытии правды от широких масс. Уоринг настаивает, что агентство намеренно скрывает от общественности сведения о внеземных цивилизациях. Стоит отметить, что такие обвинения в адрес ученых уфолог озвучивает уже не первый раз.