Минобороны установит в России новейшие системы слежения за космосом
В Минобороны намереваются установить на территории России новейшие системы, ориентированные на слежение за космосом. Об этом стало известно из слов представителя ВКС страны Игоря Морозова.
Уже в течение нескольких ближайших лет представители оборонного ведомства разместят в РФ новые системы, благодаря которым станет возможным расширить контроль государства над космическим пространством. Появятся установки, как предполагается, в Алтайском крае, Крыму, также их установят в Бурятии и на Дальнем Востоке. Отмечается, что после введения аппаратуры в эксплуатацию в ВКС получат возможность вести постоянный контроль за ситуацией на орбите Земли. Кроме того, планируется добиться максимального охвата всех высот и наклонений.
Возглавляющий Минобороны Сергей Шойгу, передает “ПолитЭксперт”, ранее заявлял о необходимости переоснащения ВКС. С подачи министра и оказался запущен целый перечень проектов, направленных на усовершенствование систем как космического, так и околоземного мониторинга.
Уже в течение нескольких ближайших лет представители оборонного ведомства разместят в РФ новые системы, благодаря которым станет возможным расширить контроль государства над космическим пространством. Появятся установки, как предполагается, в Алтайском крае, Крыму, также их установят в Бурятии и на Дальнем Востоке. Отмечается, что после введения аппаратуры в эксплуатацию в ВКС получат возможность вести постоянный контроль за ситуацией на орбите Земли. Кроме того, планируется добиться максимального охвата всех высот и наклонений.
Возглавляющий Минобороны Сергей Шойгу, передает “ПолитЭксперт”, ранее заявлял о необходимости переоснащения ВКС. С подачи министра и оказался запущен целый перечень проектов, направленных на усовершенствование систем как космического, так и околоземного мониторинга.
Политика
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:24