Анастасия Волочкова признается в любви роботу Теаспиану

Балерина решила успокоить многочисленных подписчиков и объявить «настоящего мужчину», за которого она планирует выйти замуж. Анастасия Волочкова опубликовала в личном блоге видеоролик, где видно, как она беседует с электронной разработкой, привезенной из Европы. Можно увидеть, как робот признается балерине в любви, и она отвечает ему тем же: «И я тебя очень сильно люблю».Знаменитость заявила, что больше не хочет расследований касательно личности ее избранника, поэтому и представила аудитории Теаспиана. «Не мучайте себя догадками»,- обращается артистка к поклонникам.В комментарии к записи балерина сообщила, что ее «жених» очень добрый и милый, говорит на разных языках, и даже читает стихи. Звезда отечественного балета иронизирует: «Он не стал надевать полосатые носки, часы, ремень, чтобы предстать во всей красе».Поклонники Анастасии Волочковой не ожидали такого поворота. Одни поддержали кумира, считая: с чувством юмора у танцовщицы все в порядке. Другие уверены, что звезда таким необычном образом старается обратить на себя внимание.