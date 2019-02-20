Анастасия Волочкова признается в любви роботу Теаспиану
Российская прима-балерина Анастасия Волочкова недавно призналась в любви роботу Теаспиану. "Романтический" ролик звезда представила фанатам в Instagram и рассказала, что новый "возлюбленный" обещал ей фантастическую свадьбу.
Балерина решила успокоить многочисленных подписчиков и объявить «настоящего мужчину», за которого она планирует выйти замуж. Анастасия Волочкова опубликовала в личном блоге видеоролик, где видно, как она беседует с электронной разработкой, привезенной из Европы. Можно увидеть, как робот признается балерине в любви, и она отвечает ему тем же: «И я тебя очень сильно люблю».
Знаменитость заявила, что больше не хочет расследований касательно личности ее избранника, поэтому и представила аудитории Теаспиана. «Не мучайте себя догадками»,- обращается артистка к поклонникам.
В комментарии к записи балерина сообщила, что ее «жених» очень добрый и милый, говорит на разных языках, и даже читает стихи. Звезда отечественного балета иронизирует: «Он не стал надевать полосатые носки, часы, ремень, чтобы предстать во всей красе».
Поклонники Анастасии Волочковой не ожидали такого поворота. Одни поддержали кумира, считая: с чувством юмора у танцовщицы все в порядке. Другие уверены, что звезда таким необычном образом старается обратить на себя внимание.
Балерина решила успокоить многочисленных подписчиков и объявить «настоящего мужчину», за которого она планирует выйти замуж. Анастасия Волочкова опубликовала в личном блоге видеоролик, где видно, как она беседует с электронной разработкой, привезенной из Европы. Можно увидеть, как робот признается балерине в любви, и она отвечает ему тем же: «И я тебя очень сильно люблю».
Знаменитость заявила, что больше не хочет расследований касательно личности ее избранника, поэтому и представила аудитории Теаспиана. «Не мучайте себя догадками»,- обращается артистка к поклонникам.
В комментарии к записи балерина сообщила, что ее «жених» очень добрый и милый, говорит на разных языках, и даже читает стихи. Звезда отечественного балета иронизирует: «Он не стал надевать полосатые носки, часы, ремень, чтобы предстать во всей красе».
Поклонники Анастасии Волочковой не ожидали такого поворота. Одни поддержали кумира, считая: с чувством юмора у танцовщицы все в порядке. Другие уверены, что звезда таким необычном образом старается обратить на себя внимание.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:38