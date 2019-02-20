Ради поддержки приюта для животных Настасья Самбурская продаст часть личных вещей
Настасья Самбурская намеревается устроить распродажу части личных вещей. Вырученные средства отечественная актриса направит на поддержку приюта для животных.
Настасья Самбурская в своем Instagram сообщила, что 24 февраля в период с 12:00 до 21:00 в Москве будет проходить распродажа ее личных вещей. Средства, вырученные в процессе, актриса отправит в приют для животных, призывая поклонников стать частью благотворительного проекта. Кроме того, вскоре знаменитость переезжает, поэтому решила избавиться от большой части гардероба, чтобы не перевозить с собой лишнее. По мнению Самбурской, гости не только помогут животным, но и смогут найти что-то для себя.
Всех тех, кто не хочет покупать вещи, но имеет намерение поддержать животных, знаменитость призвала просто привозить корм. Многие фолловеры Настасьи Самбурской поддержали стремления кумира, а публикация успела собрать более 96 тысяч “лайков”. Нашлись и те, кто осудил актрису, что она помогает животным, а не детям.
Настасья Самбурская в своем Instagram сообщила, что 24 февраля в период с 12:00 до 21:00 в Москве будет проходить распродажа ее личных вещей. Средства, вырученные в процессе, актриса отправит в приют для животных, призывая поклонников стать частью благотворительного проекта. Кроме того, вскоре знаменитость переезжает, поэтому решила избавиться от большой части гардероба, чтобы не перевозить с собой лишнее. По мнению Самбурской, гости не только помогут животным, но и смогут найти что-то для себя.
Всех тех, кто не хочет покупать вещи, но имеет намерение поддержать животных, знаменитость призвала просто привозить корм. Многие фолловеры Настасьи Самбурской поддержали стремления кумира, а публикация успела собрать более 96 тысяч “лайков”. Нашлись и те, кто осудил актрису, что она помогает животным, а не детям.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:16