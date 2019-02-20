Ради поддержки приюта для животных Настасья Самбурская продаст часть личных вещей

Настасья Самбурская в своем Instagram сообщила, что 24 февраля в период с 12:00 до 21:00 в Москве будет проходить распродажа ее личных вещей. Средства, вырученные в процессе, актриса отправит в приют для животных, призывая поклонников стать частью благотворительного проекта. Кроме того, вскоре знаменитость переезжает, поэтому решила избавиться от большой части гардероба, чтобы не перевозить с собой лишнее. По мнению Самбурской, гости не только помогут животным, но и смогут найти что-то для себя.Всех тех, кто не хочет покупать вещи, но имеет намерение поддержать животных, знаменитость призвала просто привозить корм. Многие фолловеры Настасьи Самбурской поддержали стремления кумира, а публикация успела собрать более 96 тысяч “лайков”. Нашлись и те, кто осудил актрису, что она помогает животным, а не детям.