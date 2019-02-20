Алла Пугачева планирует отметить 80-летие танцевальным концертом

На праздник Алла Пугачева пришла в сопровождении мужа, решив выступить перед гостями и именинницей с поздравлением. Она отметила, что хочет пригласить присутствующих на концерт, который получит название “Остатки-сладки”. В своей речи знаменитость решила заглянуть в будущее, рассказав о планах на 80-летие. Петь, по словам Примадонны, в то время она уже не отважится, однако обещает, что мероприятие окажется танцевальным. Сопровождались слова знаменитости смехом гостей праздника.В скором времени Алла Пугачева отметит пока только 70-летие, в честь которого в стенах Кремля состоится масштабное выступление знаменитости. Мероприятие вызвало настоящий ажиотаж, в том числе из-за действий перекупщиков, по чьей вине билеты на концерт обойдутся зрителям во внушительную сумму.