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Алла Пугачева планирует отметить 80-летие танцевальным концертом

Алла Пугачева рассказала, как планирует отметить свое 80-летие. По словам Примадонны, это может оказаться танцевальный концерт, а свои намерения она озвучила на праздновании дня рождения Ирины Муравьевой.
Алла Пугачева планирует отметить 80-летие танцевальным концертом

На праздник Алла Пугачева пришла в сопровождении мужа, решив выступить перед гостями и именинницей с поздравлением. Она отметила, что хочет пригласить присутствующих на концерт, который получит название “Остатки-сладки”. В своей речи знаменитость решила заглянуть в будущее, рассказав о планах на 80-летие. Петь, по словам Примадонны, в то время она уже не отважится, однако обещает, что мероприятие окажется танцевальным. Сопровождались слова знаменитости смехом гостей праздника.

В скором времени Алла Пугачева отметит пока только 70-летие, в честь которого в стенах Кремля состоится масштабное выступление знаменитости. Мероприятие вызвало настоящий ажиотаж, в том числе из-за действий перекупщиков, по чьей вине билеты на концерт обойдутся зрителям во внушительную сумму.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:50

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