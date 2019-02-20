Актриса Анна Банщикова поделилась неизвестными фактами о себе

По словам Анны Банщиковой, она решила стать частью “флэшмоба”, в рамках которого известные люди признаются в своих комплексах и других вещах, чтобы показать, что это не стыдно. На фоне этого актриса заявила, что часто сомневается при принятии решений, а еще из-за “груза ответственности” нередко просыпается по ночам. Знаменитость добавила, что отлично гладит мужские рубашки, а в старости мечтает иметь возможность ежедневно заниматься йогой на берегу моря.Анна Банщикова является противником ЗОЖ, а среди продуктов очень любит иваси и сосиски со сметаной. Актриса хочет относиться ко многому проще и уметь “забивать”, а также признается, что никогда не изнуряла себя диетами. Подписчики положительно оценили откровения кумира.