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Актриса Анна Банщикова поделилась неизвестными фактами о себе

Отечественная актриса Анна Банщикова решила поделиться с поклонниками неизвестными ранее фактами о себе. Соответствующий пост 44-летняя звезда экранов недавно разместила в своем Instagram.
Актриса Анна Банщикова поделилась неизвестными фактами о себе

По словам Анны Банщиковой, она решила стать частью “флэшмоба”, в рамках которого известные люди признаются в своих комплексах и других вещах, чтобы показать, что это не стыдно. На фоне этого актриса заявила, что часто сомневается при принятии решений, а еще из-за “груза ответственности” нередко просыпается по ночам. Знаменитость добавила, что отлично гладит мужские рубашки, а в старости мечтает иметь возможность ежедневно заниматься йогой на берегу моря.

Анна Банщикова является противником ЗОЖ, а среди продуктов очень любит иваси и сосиски со сметаной. Актриса хочет относиться ко многому проще и уметь “забивать”, а также признается, что никогда не изнуряла себя диетами. Подписчики положительно оценили откровения кумира.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:30

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