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Экс-солист группы “Челси” Роман Архипов позвал возлюбленную замуж

Роман Архипов, ранее выступавший в составе группы “Челси”, позвал замуж свою возлюбленную Алису Огородникову. Последняя о помолвке с артистом сообщила посредством поста в соцсетях.
Экс-солист группы “Челси” Роман Архипов позвал возлюбленную замуж

По имеющимся сведениям, предложение своей избраннице Роман Архипов сделал на территории США, туда пара отправилась еще в конце января. Судя по опубликованному на просторах Сети видео, кольцо спутнице экс-солист “Челси” вручил во время хоккейного матча. Сама певица оказалась удивлена таким поступком избранника, однако ответила ему согласием. В беседе с порталом “СтарХит” Роман Архипов признался, что счастлив. Он специально попросил друзей помочь ему в организации сюрприза, а перед предложением их показали на большом экране, как в “американских фильмах”.

Ближайший месяц влюбленные намеревались провести именно в Штатах, где планируют совмещать отдых, важные встречи и реализацию творческих замыслов. О своей личной жизни Архипов обычно не распространяется, поэтому о его возлюбленной известно не многое.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:00

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