Ани Лорак опубликовала в Instagram снимок в розовой шубе на голое тело

На фотографии, опубликованной Ани Лорак в соцсети, звезда кутается в шикарную розовую шубу, из-под которой видны ее оголенные плечи. Макияж артистки выдержан в неброских пастельных тонах.В комментарии к снимку Ани Лорак отметила, что хочет наступления весны и появления ее предвестников – подснежников. Хэштеги к посту указывают на то, что он размещен по случаю ее предстоящего концерта в Нальчике. Также артистка пообещала, что зрители, пришедшие на мероприятие, будут согреты теплом ее творческой группы.Большинству подписчиков образ артистки в меховом изделии пришелся по душе. В адрес Ани Лорак они написали множество приятных слов и комплиментов, подчеркнув, что розовый цвет ей к лицу.