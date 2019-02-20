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Ани Лорак опубликовала в Instagram снимок в розовой шубе на голое тело

Популярная певица Ани Лорак разместила на своей странице в социальной сети Instagram снимок, на котором предстала в шикарной шубе розового цвета, одетой на голое тело. Этим постом знаменитость анонсировала свой концерт в Нальчике, пообещав зрителям, что они будут согреты теплом ее творческого коллектива во время выступления.

Ани Лорак опубликовала в Instagram снимок в розовой шубе на голое тело

На фотографии, опубликованной Ани Лорак в соцсети, звезда кутается в шикарную розовую шубу, из-под которой видны ее оголенные плечи. Макияж артистки выдержан в неброских пастельных тонах.

В комментарии к снимку Ани Лорак отметила, что хочет наступления весны и появления ее предвестников – подснежников. Хэштеги к посту указывают на то, что он размещен по случаю ее предстоящего концерта в Нальчике. Также артистка пообещала, что зрители, пришедшие на мероприятие, будут согреты теплом ее творческой группы.

Большинству подписчиков образ артистки в меховом изделии пришелся по душе. В адрес Ани Лорак они написали множество приятных слов и комплиментов, подчеркнув, что розовый цвет ей к лицу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:04

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