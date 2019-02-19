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Стивен Спилберг снял фильм о своей матери

Режиссер Стивен Спилберг снял фильм о своей матери, 4-минутную ленту показали в ходе открытия ресторана «Млечный путь» в городе Лос-Анджелесе. Родственница деятеля киноискусства на протяжении 40 лет управляла данным заведением.
Стивен Спилберг снял фильм о своей матери

После ухода из жизни госпожи Спилберг в 2017 году ресторан закрылся. Его запуск вновь состоялся во вторник, заведение открылось. Данным проектом занимаются дети Леи Адлер - Стивен Спилберг вместе с сестрой. Они решили возродить ресторан в память о родительнице. В здании провели ремонт, вслед за этим обновили меню. При этом сохранили блюда, которые предпочитала госпожа Адлер. Основную организационную работу провела Нэнси Спилберг. Видеофильм протяжённостью несколько минут составлен из различных семейных сцен, в том числе и жанровых, в них участвует Лея Адлер.

Съёмки проводились на домашнее видео. В одном из эпизодов мать Стивена Спилберга играет на фортепиано, по профессии она была пианисткой. Её супруг Арнольд Меер Спилберг, отец режиссёра, снял на камеру одно из многих выступлений супруги, оно состоялось в 60-е годы.



 
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Культура
Добавил: Ким Герман Сегодня, 21:15

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