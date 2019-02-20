АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: В каменном веке около 10000 лет территория Европы была практически безлюдной
EUR 74.82 USD 66.20
Курс валют на 20.02.2019

Эксперты назвали самые продаваемые китайские автомобили в России

Аналитики агентства «Автостат» заявили о приросте реализаций машин китайских автоконцернов на отечественном рынке за 2018 года. Всего было продано не менее 35 000 экземпляров, а это почти на 11% выше результатов 2017 года.
Эксперты назвали самые продаваемые китайские автомобили в России

Самым популярным китайским транспортным средством стал Lifan X60 с показателем в 4,1 тысяч проданных экземпляров – это примерно на 45% меньше показателей позапрошлого года. «Серебро» рейтинга тоже досталось представителю данной компании. Речь идёт о новом кроссовере Myway с результатом в 3,2 тысячи единиц. ТОП-3 закрывает Chery Tiggo 3, который удалось продать более 3,07 тысяч раз в прошлом году.

В ТОП-5 списка попал кроссовер Zotye T600 и Lifan X50 – их реализации составили 3,01 и 2,78 тысяч экземпляров. Что касается остальных представителей рейтинга, то стоит выделить такие известные модели, как Geely Atlas (2,7 тысячи экземпляров), Lifan X70 (2,2 тысячи), а также Chery Tiggo 5 (1,69 тысяч).



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ани Лорак опубликовала в Instagram
Российские ученые описали девять новых
Ученые: В каменном веке около 10000 лет
На создание теории относительности
Серьги в ушах вынудили Тину Канделаки
В музее Лондона покажут примитивное
Эксперты назвали самые продаваемые
Дочь Синди Кроуфорд состоит в
Гинеколог рассказала о опасности
Считавшая себя девственницей китаянка
Корпус смартфона iPhone 11 будет сделан
Влад Соколовский рассказал о своих
Жители США были напуганы жуткими
Актер Эдди Редмэйн впервые за долгое
В Сети показали УАЗ «Хантер» с тюнингом
Honda закроет завод в Великобритании до
Ученые раскрыли механизм расщепления
В Австралии фотограф полез в пасть
Шотландский медик рассказал о важности
Журналистов НТВ и “России 1” отказались
Ikea выпустила инновационную лодку для
Анна Седокова перепела хит участника
СМИ рассказали о причинах недовольства
Йоко Оно перевыпустит «Wedding Album» в
Родившая от Александра Головина
Алла Вебер поделилась воспоминаниями о
Стивен Спилберг снял фильм о своей
Татьяна Навка рассказала о совместном
Игорь Верник побывал на праздновании
Виктор Раков рассказал о своем романе с
Просмотреть все новости