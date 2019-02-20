Эксперты назвали самые продаваемые китайские автомобили в России





Самым популярным китайским транспортным средством стал Lifan X60 с показателем в 4,1 тысяч проданных экземпляров – это примерно на 45% меньше показателей позапрошлого года. «Серебро» рейтинга тоже досталось представителю данной компании. Речь идёт о новом кроссовере Myway с результатом в 3,2 тысячи единиц. ТОП-3 закрывает Chery Tiggo 3, который удалось продать более 3,07 тысяч раз в прошлом году.В ТОП-5 списка попал кроссовер Zotye T600 и Lifan X50 – их реализации составили 3,01 и 2,78 тысяч экземпляров. Что касается остальных представителей рейтинга, то стоит выделить такие известные модели, как Geely Atlas (2,7 тысячи экземпляров), Lifan X70 (2,2 тысячи), а также Chery Tiggo 5 (1,69 тысяч).