В 92-летнем возрасте умерла обладательница премии «Золотая маска» актриса Наталья Терентьева





Карьеру в театре актриса начинала с рабочей сцены сразу по завершению войны 1941-1945 годов, где она помогала лечить и ухаживать за раненными солдатами. Позже Терентьева работала уже в Мосхудтеатре. Всем она запомнилась творческой деятельностью в Первом русском, в котором проработала 63 года, хотя за ее плечами участие в культурных учреждения Иркутска и других городов.В Волковском театре ее считают очень талантливой актрисой, которая хорошо играла как незначительных персонажей, как и главных героев, она прекрасно воплощала образы в драме и комедии. В активе Натальи Терентьевой звания заслуженной артистки РСФСР и России, в 2005 году ее удостоили премии «Золотая маска». Много лет она трудилась педагогом Ярославского театрального училища. Последние год она жила вместе с сыном в Москве, присматривавшегося за матерью в связи с ее возрастом. С недавним юбилеем актрису поздравили первые лица РФ. Похоронят актрису в Ярославле, прощание с ней пройдет 22 февраля.