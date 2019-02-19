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В возрасте 86 лет скончался режиссер “Мосфильма” Борис Яшин

Известный режиссер “Мосфильма” Борис Яшин скончался в 86-летнем возрасте. Сведения о смерти советского актера предоставляются на онлайн-портале Союза кинематографистов РФ.
В возрасте 86 лет скончался режиссер “Мосфильма” Борис Яшин

В сообщении указано, что смерть настигла Бориса Яшина накануне, 18 февраля. Причина кончины деятеля киноиндустрии источниками не раскрывается, однако предоставляются сведения о том, что прощание с режиссером намечено на предстоящую пятницу, 22 февраля. Все желающие в 12:00 смогут посетить храм Архангела Михаила в Тропареве, чтобы проводить сотрудника “Мосфильма” в последний путь.

Родился Борис Яшин в Баку, а образование получал на режиссерском факультете ВГИКа. Работу в “Мосфильме” известный в советское время актер вел с 1964 года, а под его началом мир увидели множество кинокартин и постановок.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:48

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