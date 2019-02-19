В Совфеде с иронией высказались о словах Порошенко об отказе США контактировать с РФ





Как сообщил Порошенко, о таком якобы желании Вашингтона ему заявил вице-президент США Майкл Пенс в ходе конференции по безопасности в Мюнхене. Штаты будто бы отменили все ранее запланированные встречи с российскими коллегами после керченской провокации. Сенатор Владимир Джабаров, комментируя высказывание украинского лидера, с иронией заметил, что у Порошенко появилась новая должность после мюнхенского визита: пресс-секретарь Белого дома: «Видимо, ему поручили озвучить (мнение Пенса)», при этом Джабаров уверен, что Вашингтон сам бы изложил свою позицию, не прося об этом Порошенко.Слова президента Украины о якобы отмене встреч между США и РФ прокомментировал политолог Иван Мезюхо. По его словам, Киев сегодня не представляет сторону, которая способна оказать давление на решения Белого дома, поэтому такие утверждения Порошенко стоит расценивать просто, как предвыборный пиар, когда президент пытается показать себя перед народом Украины «разумным стратегом», не достигшего успеха во внутренней политике, но намеревающегося показать «блестящую» внешнюю.