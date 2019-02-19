Роман Супер прокомментировал призыв сына Децла не поддерживать документальную ленту о рэпере
Роман Супер решил прокомментировать призыв со стороны сына Децла Тони Толмацкого не поддерживать финансово выпуск документальной ленты о покойном рэпере. Даже после слов 13-летнего наследника артиста отказываться от своей идеи журналист на намерен.
Недавно Роман Супер заявил о начале сборов 3,5 млн рублей, которые он хочет потратить на создание имеющего документальный характер проекта о Децле. В комментариях сын артиста высказался против инициативы, а самого журналиста назвал “аферистом”. Однако даже после такой реакции Тони Толмацкого Супер готов начать работу над фильмом, о чем рассказал порталу “Народные новости”.
По мнению журналиста, у каждого человека должна иметься возможность снимать то, что хочется. Прямо сейчас тема творчества Децла и его роли в становлении хип-хопа для Романа Супер является тем, что вызывает “внутренний отклик”. Деятель убежден, что “монополизировать” такое право никто не в состоянии, точно так же, как и вынудить кого-то смотреть такие фильмы.
Недавно Роман Супер заявил о начале сборов 3,5 млн рублей, которые он хочет потратить на создание имеющего документальный характер проекта о Децле. В комментариях сын артиста высказался против инициативы, а самого журналиста назвал “аферистом”. Однако даже после такой реакции Тони Толмацкого Супер готов начать работу над фильмом, о чем рассказал порталу “Народные новости”.
По мнению журналиста, у каждого человека должна иметься возможность снимать то, что хочется. Прямо сейчас тема творчества Децла и его роли в становлении хип-хопа для Романа Супер является тем, что вызывает “внутренний отклик”. Деятель убежден, что “монополизировать” такое право никто не в состоянии, точно так же, как и вынудить кого-то смотреть такие фильмы.
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:09