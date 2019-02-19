Химики и антропологи узнали о рационе неандертальцев





Новое изучение с помощью изотопного анализа зубов неандертальцев показало, питались они вовсе не одним мясом мамонтов, рыбой и своими соплеменниками, а постоянно занимались охотой на северных оленей и подобных животных. Подтвердилось мнение о том, что древнейшие люди не употребляли сырую, вареную и растительную пищу. Многие ученые придерживаются убеждений, что аборигены были каннибалами и питались только плотью сородичей.Однако новые исследования показали, что в составе зубов неандертальцев находится рекордное количество азота-15, что привело к некоторым затруднениям в определении точного рациона. Дело в том, что наличие этого вещества отвечает за количество употребленных мясных продуктов. Таким образом, можно смело утверждать, что именно такой диеты придерживались неандертальцы.С помощью исследования удалось сделать вывод и о том, какое именно мясо предпочитали пещерные люди. Установлено, что они охотились на оленей и лошадей, но точно не на мамонтов, как привыкли считать ранее.