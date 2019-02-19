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Более 50% кредитов в 2018 году получили онлайн-клиенты Промсвязьбанка из сегмента малого бизнеса

Представители Промсвязьбанка в 2018 году зарегистрировали 56% кредитных обращений со стороны малого бизнеса с использованием интернет-банкинга. В 2017 на предоставление займов в онлайн-режиме приходилось всего 17% всех заявок в пользу малого и микробизнеса, пишет РИА LIVE24.
Более 50% кредитов в 2018 году получили онлайн-клиенты Промсвязьбанка из сегмента малого бизнеса

Итоги 2018 года указывают, что 4 тысячи компаний данного сегмента получали финансирование в Промсвязьбанке, используя программы онлайн-кредитования. В частности, клиенты предпочитали доступные услуги “Кредит Онлайн”, “Овердрафт Онлайн” и “ПСБ “Всё просто!”.

Представитель Промсвязьбанка Иннокентий Воловик увидел связь между ростом онлайн-заявок клиентов и современным образом жизни. Считается, что значительный скачок числа обращений по программам кредитования в режиме онлайн объясняется желанием клиентов оперативно уладить вопрос, не отрываясь от гаджетов для посещения филиала банка.

Важным фактором также называется возможность быстрого получения желаемой суммы на счет. Наиболее часто предприниматели в онлайн-службу Промсвязьбанка обращаются за средствами для развития бизнеса или увеличения доступных оборотных средств.

Программа “Кредит Онлайн” является первой в РФ, предоставляющей через Сеть займы для бизнеса. Клиенты Промсвязьбанка в любой момент могут воспользоваться персональным предложением по кредиту, для чего достаточно указать сумму и срок кредита.

“Овердрафт Онлайн” компаниям МСБ позволяет пользоваться платежами в случае отсутствия на счету своих средств, а срок такой услуги достигает 5 лет. Доступ к средствам открывается уже через 5 минут с момента одобрения заявки.

Кредит Промсвязьбанка “Всё просто!” предоставляется новым клиентам, которые знакомы с онлайн-кассами “Эвотора” или “Торговли.онлайн”. Деньги можно получить на связанные с бизнесом цели без необходимости посещать отделение. После оформления заявки граждане могут получить до 1 млн рублей на свой счет.

Весной 2019 года планируется сделать доступной программу “Всё просто!” для любого бизнеса. Для предприятий МСБ будет создан специализированный сайт, на котором пользователи смогут оставлять заявку на финансирование.



 
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 12:24

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