Жена Тарасова Анастасия Костенко вернулась к тренировкам в спортзале спустя 7 месяцев после родов





В середине лета 2018 года в звездном семействе Тарасова-Костенко случилось радостное событие – влюбленные стали родителями. У супругов родилась девочка, которую они решили окрестить Миланой.Уже спустя несколько дней Анастасия решила похвастаться поклонникам своей фигурой после родов, чем очень удивила многих, ведь формы модели ничуть не изменились.На сегодняшний день, несмотря на слова Дмитрия, что он не хочет больше жить «напоказ», парочка продолжает вести активную жизнь в социальных сетях. Практически каждый день модель и спортсмен радуют своих подписчиков новой порцией свежих снимков и Stories, под некоторыми из которых рассказывают свои маленькие «секреты».К примеру, на днях у Анастасии спросили фолловеры, как ей «удается быть такой стройной», на что знаменитость сразу же поспешила ответить. Костенко заявила, что ее восстановление после родов прошло достаточно быстро и хорошо, и она уже даже приступила к тренировкам в спортивном зале.По словам третьей жены Тарасова, она на протяжении всей своей жизни очень внимательно «слушала свой организм» и именно поэтому он ее никогда не подводил.К слову, в начале текущего месяца модель получила диплом журналиста, чем тут же похвасталась в Сети.