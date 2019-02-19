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В Сети раскритиковали провокационный клип Юлианны Карауловой

Юлианна Караулова представила поклонникам новый провокационный клип, который спровоцировал критику в Сети. Снято видео на композицию “Лучший враг”.
В Сети раскритиковали провокационный клип Юлианны Карауловой

Сюжет клипа походит на финальную сцену из ленты “Парфюмер”, снятой по мотивам романа авторства Патрика Зюскинда. Разница в том, что обошлось без насилия, а “опьяняюще” на толпу подействовало творчество Юлианны Карауловой. Впрочем, далеко не все фанаты оценили замысел, часть интернет-аудитории открыто раскритиковала артистку. Некоторые фанаты связали такие перемены в творчестве кумира с тем, что не так давно она начала сотрудничать с Яной Рудковской. Прежнее “романтическое” направление многим нравилось больше.
В Сети раскритиковали провокационный клип Юлианны Карауловой

Отношение к самой композиции “Лучший враг” оказалось более положительным. Премьера клипа Юлианны Карауловой официально состоялась на просторах YouTube еще 17 февраля, с тех пор просмотреть видеозапись успели почти 100 тысяч пользователей сервиса.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:00

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