В ФАС объяснили причину роста цен на продукты





Заместитель главы ФАС рассказал, почему в России продолжается тенденция к росту цен на различные продукты в магазинах. По словам Андрея Цыганова, это связано не с кризисной ситуацией на рынке, а с улучшением условий производства товаров. Так, достаточная прибыль позволяет компаниям вкладывать средства в своё развитие. С бюджетными ценами такая стратегия невозможна.Для экономики нормальная корректировка цен заключается в их снижении, а затем в скачке. По мнению Цыганова, если стоимость продуктов длительное время держится на одном и том же уровне, имеет место картельный сговор.Также замглавы ФАС отметил, что в прошлом году Россия превысила норму обеспечения себя яйцами и мясом птицы, поэтому в 2017 и 2018 годах цены снижались. При этом Росстат зафиксировал в прошлом году рост стоимости курицы на 9,7 процентов и яйца на 25,9 процентов.