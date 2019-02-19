В ФАС объяснили причину роста цен на продукты
В ФАС объяснили причину повышения цен на продукты питания в России. Поставщики увеличивают стоимость товаров в связи с активным развитием производства.
Заместитель главы ФАС рассказал, почему в России продолжается тенденция к росту цен на различные продукты в магазинах. По словам Андрея Цыганова, это связано не с кризисной ситуацией на рынке, а с улучшением условий производства товаров. Так, достаточная прибыль позволяет компаниям вкладывать средства в своё развитие. С бюджетными ценами такая стратегия невозможна.
Для экономики нормальная корректировка цен заключается в их снижении, а затем в скачке. По мнению Цыганова, если стоимость продуктов длительное время держится на одном и том же уровне, имеет место картельный сговор.
Также замглавы ФАС отметил, что в прошлом году Россия превысила норму обеспечения себя яйцами и мясом птицы, поэтому в 2017 и 2018 годах цены снижались. При этом Росстат зафиксировал в прошлом году рост стоимости курицы на 9,7 процентов и яйца на 25,9 процентов.
Заместитель главы ФАС рассказал, почему в России продолжается тенденция к росту цен на различные продукты в магазинах. По словам Андрея Цыганова, это связано не с кризисной ситуацией на рынке, а с улучшением условий производства товаров. Так, достаточная прибыль позволяет компаниям вкладывать средства в своё развитие. С бюджетными ценами такая стратегия невозможна.
Для экономики нормальная корректировка цен заключается в их снижении, а затем в скачке. По мнению Цыганова, если стоимость продуктов длительное время держится на одном и том же уровне, имеет место картельный сговор.
Также замглавы ФАС отметил, что в прошлом году Россия превысила норму обеспечения себя яйцами и мясом птицы, поэтому в 2017 и 2018 годах цены снижались. При этом Росстат зафиксировал в прошлом году рост стоимости курицы на 9,7 процентов и яйца на 25,9 процентов.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:30