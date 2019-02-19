Фанаты «Игры Престолов» придумали план спасения Вестероса
Последний сезон сериала «Игра Престолов» выйдет уже этой весной. Фанаты уже продумывают план, каким образом Серсея Ланнистер сможет спасти Вестерос от белых ходоков.
Поклонники культового сериала уже придумали немало теорий о том, как может развиваться финальный сезон популярного фэнтези. Они обсуждали каждого персонажа и строили догадки, как именно мог себя повести герой в той или иной ситуации. На этот раз фанаты предполагают, что спасение Вестероса напрямую зависит от королевы Серсеи Ланнистер, которая в состоянии уберечь континент.
Пользователи в Сети ведут бурное обсуждение такого развития событий. Один из них выдвинул теорию о том, что королева, будучи беременной, принесет новорожденного в жертву Королю Ночи в обмен на спасение Вестероса от белых ходоков. Именно такой поворот может объяснить положение Серсеи Ланнистер, считают поклонники.
Известно, что восьмой сезон «Игры Престолов» выйдет в апреле этого года и станет заключительным. Отмечается, что каждая серия в нем станет самостоятельной полнометражной историей.
Поклонники культового сериала уже придумали немало теорий о том, как может развиваться финальный сезон популярного фэнтези. Они обсуждали каждого персонажа и строили догадки, как именно мог себя повести герой в той или иной ситуации. На этот раз фанаты предполагают, что спасение Вестероса напрямую зависит от королевы Серсеи Ланнистер, которая в состоянии уберечь континент.
Пользователи в Сети ведут бурное обсуждение такого развития событий. Один из них выдвинул теорию о том, что королева, будучи беременной, принесет новорожденного в жертву Королю Ночи в обмен на спасение Вестероса от белых ходоков. Именно такой поворот может объяснить положение Серсеи Ланнистер, считают поклонники.
Известно, что восьмой сезон «Игры Престолов» выйдет в апреле этого года и станет заключительным. Отмечается, что каждая серия в нем станет самостоятельной полнометражной историей.
Культура
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 09:08