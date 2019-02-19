Фанаты «Игры Престолов» придумали план спасения Вестероса





Поклонники культового сериала уже придумали немало теорий о том, как может развиваться финальный сезон популярного фэнтези. Они обсуждали каждого персонажа и строили догадки, как именно мог себя повести герой в той или иной ситуации. На этот раз фанаты предполагают, что спасение Вестероса напрямую зависит от королевы Серсеи Ланнистер, которая в состоянии уберечь континент.Пользователи в Сети ведут бурное обсуждение такого развития событий. Один из них выдвинул теорию о том, что королева, будучи беременной, принесет новорожденного в жертву Королю Ночи в обмен на спасение Вестероса от белых ходоков. Именно такой поворот может объяснить положение Серсеи Ланнистер, считают поклонники.Известно, что восьмой сезон «Игры Престолов» выйдет в апреле этого года и станет заключительным. Отмечается, что каждая серия в нем станет самостоятельной полнометражной историей.