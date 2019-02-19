В Ираке женщина родила сразу семь здоровых малышей
В Ираке в провинции Дияла у 25-летней женщины родились семь детей: один мальчик и шесть девочек. По словам отца малышей Юсефа Фадля, до родов у них уже было три ребенка и они не планировали больше заводить детей, но эта беременность стала для них полной неожиданностью.
Врачи отмечают, что женщина нормально перенесла роды, а сейчас находится в стабильном состоянии под присмотром врачей. Все семь детей появились на свет здоровыми и без патологий.
Впервые случай рождения семерых детей произошел в 1997 году в американском городе Де-Мойн, штат Айова. Врачи перед родами предложили Кенни и Бобби Маккоги снизить количество детей в утробе, но те отказались, поскольку продолжительное время боролись с бесплодием.
Врачи отмечают, что женщина нормально перенесла роды, а сейчас находится в стабильном состоянии под присмотром врачей. Все семь детей появились на свет здоровыми и без патологий.
Впервые случай рождения семерых детей произошел в 1997 году в американском городе Де-Мойн, штат Айова. Врачи перед родами предложили Кенни и Бобби Маккоги снизить количество детей в утробе, но те отказались, поскольку продолжительное время боролись с бесплодием.
В мире
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:55