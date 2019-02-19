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В Ираке женщина родила сразу семь здоровых малышей

В Ираке в провинции Дияла у 25-летней женщины родились семь детей: один мальчик и шесть девочек. По словам отца малышей Юсефа Фадля, до родов у них уже было три ребенка и они не планировали больше заводить детей, но эта беременность стала для них полной неожиданностью.
В Ираке женщина родила сразу семь здоровых малышей

Врачи отмечают, что женщина нормально перенесла роды, а сейчас находится в стабильном состоянии под присмотром врачей. Все семь детей появились на свет здоровыми и без патологий.

Впервые случай рождения семерых детей произошел в 1997 году в американском городе Де-Мойн, штат Айова. Врачи перед родами предложили Кенни и Бобби Маккоги снизить количество детей в утробе, но те отказались, поскольку продолжительное время боролись с бесплодием.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:55

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