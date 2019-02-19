Ученые выявили белок, влияющий на появление устойчивости к лечению меланомы





У многих больных, получающих лечение от метастатической меланомы, развивается резистентность к эффективной лекарственной терапии, известной как применение ингибиторов BRAF. Причина этого сопротивления у 40% пациентов неясна. Исследователи из Йельского университета выявили новый белок, подавление которого может привести к устойчивости к ингибиторам BRAF.Ученые впервые провели комплексный анализ негенетических факторов в раковых клетках, которые могут влиять на лекарственную устойчивость. Они идентифицировали белок BOP1, который подавляется в экспрессии в устойчивых к лекарствам клетках. Хотя причина этого явления пока неизвестна, она активирует молекулярный путь, который запускает устойчивость к лечению ингибитором BRAF.Это открытие предполагает, что добавление других лекарственных препаратов может противодействовать резистентности к ингибиторам BRAF у пациентов с меланомой. Воздействуя на другие белки в раковых клетках с помощью существующих методов лечения, медики могут более эффективно лечить это заболевание.