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Владимир Машков снимется во втором сезоне «Ликвидации» вопреки заявлению об уходе из кино

Генеральный продюсер сериала «Ликвидация» Рубен Дишдишян сообщил, что в 2019-2020 году будет снят второй сезон культовой киноленты. В проекте также примет участие Владимир Машков, хотя сам актер заявил, что собирается уйти из кино.

Владимир Машков снимется во втором сезоне «Ликвидации» вопреки заявлению об уходе из кино

В новом сезоне «Ликвидации» Владимир Машков сыграет роль подполковника УГРО Давида Гоцмана. Предполагается, что съемочный процесс будет проходить в Одессе, однако, по словам Рубена Дишдишяна, из-за политической обстановки с этим могут возникнуть проблемы.

Как отметил кинематографист, по неофициальным данным Владимир Машков внесен украинской стороной в некий «черный список», и въезд в соседнее государство ему запрещен. Однако эти сведения еще будут проверяться. Продюсер признался, создатели второго сезона «Ликвидации» испытали чувство неприятного удивления, поскольку киноискусство не должны разделять «границы и национальности».

Владимир Машков снимется во втором сезоне «Ликвидации» вопреки заявлению об уходе из кино

Заявление Рубена Дишдишяна противоречит словам Владимира Машкова о намерении уйти из кино. Однако представители знаменитого актера пояснили, что информация об его уходе преувеличена, артист лишь собирается сделать перерыв в кинокарьере.



 
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Культура
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:30

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