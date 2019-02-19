Владимир Машков снимется во втором сезоне «Ликвидации» вопреки заявлению об уходе из кино
Генеральный продюсер сериала «Ликвидация» Рубен Дишдишян сообщил, что в 2019-2020 году будет снят второй сезон культовой киноленты. В проекте также примет участие Владимир Машков, хотя сам актер заявил, что собирается уйти из кино.
В новом сезоне «Ликвидации» Владимир Машков сыграет роль подполковника УГРО Давида Гоцмана. Предполагается, что съемочный процесс будет проходить в Одессе, однако, по словам Рубена Дишдишяна, из-за политической обстановки с этим могут возникнуть проблемы.
Как отметил кинематографист, по неофициальным данным Владимир Машков внесен украинской стороной в некий «черный список», и въезд в соседнее государство ему запрещен. Однако эти сведения еще будут проверяться. Продюсер признался, создатели второго сезона «Ликвидации» испытали чувство неприятного удивления, поскольку киноискусство не должны разделять «границы и национальности».
Заявление Рубена Дишдишяна противоречит словам Владимира Машкова о намерении уйти из кино. Однако представители знаменитого актера пояснили, что информация об его уходе преувеличена, артист лишь собирается сделать перерыв в кинокарьере.
В новом сезоне «Ликвидации» Владимир Машков сыграет роль подполковника УГРО Давида Гоцмана. Предполагается, что съемочный процесс будет проходить в Одессе, однако, по словам Рубена Дишдишяна, из-за политической обстановки с этим могут возникнуть проблемы.
Как отметил кинематографист, по неофициальным данным Владимир Машков внесен украинской стороной в некий «черный список», и въезд в соседнее государство ему запрещен. Однако эти сведения еще будут проверяться. Продюсер признался, создатели второго сезона «Ликвидации» испытали чувство неприятного удивления, поскольку киноискусство не должны разделять «границы и национальности».
Заявление Рубена Дишдишяна противоречит словам Владимира Машкова о намерении уйти из кино. Однако представители знаменитого актера пояснили, что информация об его уходе преувеличена, артист лишь собирается сделать перерыв в кинокарьере.
Культура
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:30