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Шесть ошибок в питании разрушают здоровье щитовидной железы

Медики выяснили, что большинство людей даже не догадываются о том, что ошибки в питании разрушают здоровье щитовидной железы. Они озвучили шесть факторов, опубликовав результаты работ в профильных журналах.
Шесть ошибок в питании разрушают здоровье щитовидной железы

Прежде всего, нельзя пропускать приемы еды, потому что, организм вынужден экономить запасы энергии, вызывая ощущение слабости у человека, а также происходит накопление лишнего холестерина. Кроме того, даже во время диеты нельзя отказываться от продуктов, содержащих углеводы, но если индивидуумы не переносят глютен, тогда у них может развиваться аутоиммунный тиреоидит.
Несмотря на пользу крестоцветных овощей для здоровья, они способны замедлить работу щитовидной железы при чрезмерном употреблении. Не стоит пренебрегать органическими йогуртами, морепродуктами, клюквой и клубникой, так как в них есть йод, необходимый для здоровья органа. Однако рыба с высоким содержанием ртути нарушает процесс функционирования гормонов, что также относится к искусственным подсластителям, которые можно заменить медом, кленовым сиропом и нерафинированным сахаром.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:15

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